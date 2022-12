Star Wars | Yoda in un manoscritto antico Perché non c’è plagio

L'Insolenza di R2-D2

Abbiamo visto, ad esempio, il debutto di LEGO: La Saga degli Skywalker , il ritorno di Chrono Cross e il lancio di Nintendo Switch Sports " ma il peso specifico, va da sé, non raggiunge ...L attrice disi spenta il 27 dicembre 2016 all et di 60 anni. Billie Lourd offre un commosso tributo alla madre Carrie Fisher nel giorno del sesto anniversario dalla sua ... Episodio V: la scena tagliata che avrebbe cambiato Star Wars Il nuovo anno è alle porte e Disney+ ha già pronti nuovi e interessanti film e serie TV da aggiungere al proprio catalogo. Tra questi vi sono il nuovissimo The Menu e lil documentario di Mary McCartne ...Cos'è successo nel 2022 nel mondo dei videogiochi Vediamo il nostro diario, che riepiloga mese per mese i fatti più importanti.