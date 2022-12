(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ricordare la fondazione del Msi è legittimo, nessuno scandalo. Gli indignati a comando dovrebbero solo tacere anziché correre a twittare le loro ridicole condanne. Lo sostiene Pierooggi sul Riformista e gli fa Eco, sul Foglio, Giuliano. Non a caso si tratta di due giornalisti di lungo corso, colti, conoscitori della storia politica italiana e non improvvisati esperti che sfornano un inutile libro all’anno e ripetono in modo pappagallesco i luoghi comuni che trovano su wikipedia.: il Msi fu undemocratico di massa Detto ciò, vediamo cosa hanno scritto i due.sul Riformista annota: “Il senatore La Russa ha celebrato con un tweet l’anniversario della fondazione dell’Msi. Il senatore La Russa è il presidente di una delle due Camere del Parlamento. Il Pd ha ...

Secolo d'Italia

Sansonetti e Ferrara difendono il Msi: fu un partito che diede ricchezza alla democrazia "La Russa: "Il Msi è stato il partito più democratico di tutti". La Lega invece è il più colto e Forza Italia il più onesto". Così sono ...Repubblica apre sul caso La Russa dopo le frasi di celebrazione dell'anniversario del partito che fu di Almirante. I graffi di Damato ...