Nadal sbarca in Australia | “Voglio iniziare bene la stagione Ultima volta qui? Spero di no”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Rafaelto in, dove nei prossimi giorni scenderà in campo nella nuova United Cup. Lo spagnolo è intervenuto in conferenza stampa: “Cercherò di aiutare la squadra. La cosa principale per me in questo momento è recuperare le buone sensazioni in campo, essere competitivo. Sono preparato perché accada, ma vedremo. Indipendentemente da quante stagioni sono nel tour, gli inizi sono sempre diversi. Ho un’enorme motivazione per. Gli ultimi mesi non sono stati facili per me. Cerco solo di fare il giusto allenamento prima dell’inizio del torneo”. Al tennista spagnolo è stato chiesto se questa potrebbe essere la suain. “di no, quando arrivi a una certa età non sai mai quando sarà ...