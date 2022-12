Calciomercato.com

Nonbastare. Ecco perché si parla di nuovi nomi. Tra le possibilità anche Depay ed Embolo, ma ... Più semplice pensare magari Alvaro, che in Premier non ha fatto bene (al Chelsea) ma sarebbe ...... Donnarumma para su, Jorginho segna. L'Italia è in finale a Wembley dove affronterà l'... la gara in casa con la Svizzeraregalare la qualificazione al Mondiale 2022. Tuttavia nella serata ... Morata può tornare in Premier: di mezzo c'è Ronaldo