Il viaggio da incubo di Giulia De Lellis | “Vorrei buttarmi in mare”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)Dee ildaverso New York È stato un vero e propriodaquello intrapreso daDein direzione New York: a raccontare la diverse disavventura è stata la stessa influencer sui social. In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex volto di Uomini e donne ha riassunto tutte le disavventure vissute nelle ultime 24 ore mentre tentava di raggiungere la meta prescelta per festeggiare il Capodanno. In una prima immagine in cui ha raccontato di aver trascorso una nottata “devastante”,Desi è mostrata seduta all’aereoporto di New York. “Non siamo riusciti a prendere una coincidenza per via dei ritardi interni, purtroppo non a ...

La Repubblica

Si pensava di arrivare in un posto da favola, ma alla fine si è vissuto un vero e proprio. ... Le situazioni che si vengono a generare, nel momento in cui ci si trova ad acquistare uno ...Per quanto il compito possa sembrare semplice, la missione si trasforma in un vero e proprioda, a tratti straziante e brutale. I due, infatti, dovranno sopravvivere a pericoli e ... Viaggio di nozze da incubo: "A Miami abbiamo scoperto che la nostra prenotazione non esisteva". Condannata la… We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Una vera e propria odissea per Giulia de Lellis che ha perso i voli per raggiungere la meta scelta per il Capodanno e racconta tutto sui social ...