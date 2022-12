Euronews Italiano

Un servizio di bike sharing condiviso tra tre città di due Paesi diversi transfrontalieri, in cui una bici si può noleggiare a Gorizia e restituire in una stazione di Nova Gorica o di Sempeter Vrtojba (Slovenia). GO2025: bike sharing condiviso in due Paesi e tre città TRIESTE, 28 DIC - Un servizio di bike sharing condiviso tra tre città di due Paesi diversi transfrontalieri, in cui una bici si può noleggiare a Gorizia e restituire in una stazione di Nova Gorica o d ...