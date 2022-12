(Di mercoledì 28 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Contatti in corso fra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoe la commissaria europea per i Trasporti Adina Valean.ha spiegato che “non può essere solo l’Italia a fareantinegli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Cina” e quindi “ed eventuali limitazioni devono esserea livello continentale per evitare arrivi in Italia da aeroporti di altri”. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori contatti fra il ministroe la commissaria Europea ai Trasporti. Lo riferiscono fonti del Mit. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Provincia di Cremona e Crema

E di nuovo l'emergenza. Mentre il governo si accingeva, con l'ok al decreto sui rave, ad ... Anche Matteofa sapere di essere in contatto con la commissaria ai Trasporti, Adina Valean, ...ha spiegato che 'non può essere solo l'Italia a fare controlli antinegli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Cina e quindi controlli ed eventuali limitazioni devono essere ... Covid, Salvini all'Ue "Controlli siano applicati in tutti i Paesi" Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dato alcuni chiarimenti sulla nuova misura per prevenire nuovi contagi dalla Cina ...Contatti in corso fra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e la Commissaria Europea per i Trasporti Adina Valean.