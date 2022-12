Benzina | prezzo scende a 1 | 625 euro | minimo da giugno 2021

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Prezzi ancora in calo per i carburanti, con lacheai minimi da un anno e mezzo. Secondo le rilevazioni settimanali del ministero dell'Ambiente, tra il 19 e il 25 dicembre il...

Prezzi ancora in calo per i carburanti, con lache scende ai minimi da un anno e mezzo. Secondo le rilevazioni settimanali del ministero dell'Ambiente, tra il 19 e il 25 dicembre ilmedio nazionale della verde è sceso a 1,625 euro ...... aggiungendo: "In Grecia abbiamo inoltre lapiù cara, e anche dopo i sussidi del governo ... Dopo la Grecia sono oggi l'Italia e Malta, con ildi 175 euro per MWh, gli Stati europei con il ... Carburanti, quei segnali che arrivano dai distributori: cosa succede ai prezzi All'interno della categoria delle auto ibride 2023, cioè di quelle vetture con motore più o meno elettrificato, meritano un discorso ...