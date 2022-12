Affittano ogni settimana un supermercato | Il motivo è semplicemente folle

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Siamo ricchi, possiamo permettercelo”. Una coppia è arrivata a fare qualcosa dipur di evitare rischi. La spiegazione Volevano evitare qualsiasi rischio e per questo, unito al fatto di essere benestanti, hanno deciso di fare qualcosa che molte persone stanno considerando esagerato o addirittura. L’idea è venuta alla coppia dopo lo scoppio della pandemia di Covid, quando i rischi di contrarre il virus erano estremamente elevati e con essi anche le possibili conseguenze. Coppia in auto (curiosauro.it)Tanto che, oltre all’utilizzo della mascherina, veniva consigliato a tutti di lavarsi ed igienizzare spesso le mani, non condividere asciugamani o altri oggetti di uso personale, aerare i locali con una certa frequenza. Una serie di consigli che, nell’arco degli ultimi anni, sono divenuti per tutti una sorta di routine ...

PalermoToday

Gli indagati sono tutti originari del nord Italia: si tratta di due veneti , due lombardi e un piemontese , tutti amici tra di loro e cheannoun appartamento a Lignano Sabbiadoro per ...... sia per gli agenti immobiliari sia, teoricamente, anche per i privati chesui portali ...trimestre, all'agenzia delle Entrate, insieme ai corrispettivi percepiti e al numero di ... Nessuno gli affitta casa perché hanno un figlio autistico: "Temono di non poterci sfrattare" La famiglia di Daniel, 17 anni, cerca un'abitazione da quasi un anno ma per otto volte si è vista rifiutare l'offerta: la storia ...Il 31enne della provincia dell'Aquila perseguitava l'ex, una cinquantenne romana, inviandole le foto di una pistola e dicendo che l'avrebbe uccisa ...