WWE | Possibile infortunio per Escobar durante un ladder match ad un live event

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nella serata di ieri la WWE ha tenuto un paio dipost natalizi, denominatiHoliday Tour. Il roster di SmackDown si è esibito al Madison Square Garden e tra i varidella serata c’è stato un fatal-5-wayvalido per il titolo Intercontinentale tra il campione Gunther e gli sfidanti Kofi Kingston, Madcap Moss, Santose Shinsuke Nakamura,vinto dal campione. Forse solo un brutto spavento Isono semprepericolosi, si lotta a grandi altezze e le cadute a volte possono essere mal controllate. Stanotte Santossi è infortunato in seguito ad un tentativo di double stomp di Kingston non riuscito perfettamente e ...

The Shield Of Wrestling

... da questo momento èaccedere a ben 21 nuovi giochi gratis sul servizio in abbonamento. I ... Ricordiamo inoltre che uno dei titoli precedentemente svelati, ovvero2K22 , non è ancora ...... si delinea il futuro di Sasha Banks Sasha Banks aveva già stuzzicato i fan alcuni mesi fa con un post criptico su Instagram in cui anticipava unscontro con KAIRI (ex Kairi Sane in), ... WWE: possibile evento internazionale a Porto Rico Il ritorno dell'ultimogenito della leggenda Dusty Rhodes in WWE in occasione di Wrestlemania 38 fu un successo inaudito. Anche se ne era stata paventata la presenza, comunque il pubblico è rimasto sci ...Kevin Owens sui social ha pubblicato un video con un bellissimo ringraziamento a coloro che lavorano nel dietro le quinte degli show WWE.