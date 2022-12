Tutto pronto Toffanin-Berlusconi | una clamorosa svolta | presto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Mentre Silviasi gode il successo del suo storico ormai Verissimo, su Canale 5, il suo compagno Pier Silviochiude in positivo il bilancio dell'azienda. Ma non solo. La coppia è pronta a fare un nuovo importantissimo passo. E non si tratta del tanto atteso matrimonio che i fan vorrebbero da anni ma di una nuova casa a Portofino, in Liguria, dove già Silvia e Pier Silvio vivono. Come riportato dal settimanale Nuovo Tv, infatti, la famiglia si trasferirà nella lussuosa Villa San Sebastiano che è già stata acquistata e che è ancora in fase di ristrutturazione. Per la coppia, che ha due figli, ad attenderli c'è una casa in grande stile alle pendici del Monte di Portofino, con nove camere, sette bagni, una piscina, un uliveto, un frutteto e un vigneto. I due, dopo ventidue anni, sono ancora molto innamorati: "Lui ha una ...