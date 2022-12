Maxi frode fiscale | 23 indagati | alcuni sono bergamaschi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Bergamo. Unacontinua, attraverso la costituzione di società ‘cartiere’ con le quali venivano emesse e ricevute fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno chiuso le indagini e proprio in queste ore stanno notificando gli ultimi avvisi di garanzia di una articolata istruttoria che vede coinvolte società lombarde e piemontesi. Ventitré le persone iscritte a vario titolo nel registro degli, a partire dal 2017, tra imprenditori, prestanome e una ‘faccendiera’ svizzera (arrestata insieme ad altri due imprenditori nel 2021), residenti tra le province di Milano, Monza, Bologna, Bergamo, Brescia, Venezia e Parma. Laarchitettata per ripulire denaro contante prevedeva, ...

