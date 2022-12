Massacrata e uccisa in casa | marito ridotto in fin di vita | la figlia in caserma

(Di martedì 27 dicembre 2022)insua: c'è stato un omicidio a San Martino di Lupari, in provincia di Padova e un'altra persona è in fin di. Come riporta Padova Oggi...

PadovaOggi

Macabra scoperta stamane a San Martino di Lupari (Padova), dove una donna di 84 anni è statamentre il marito 89enne è stato ferito gravemente. L'allarme è stato dato da una delle figlie della coppia stamane alle 11, che li ha ritrovati in un lago di sangue. Il marito è ...Maria,a coltellate dal marito: lui ha 63 anni, lei ne aveva 29. I figli erano in ... le due più piccole di appena 4 anni avute proprio dall'uomo che l'ha: Ernesto Favara, 63 anni. I ... Massacrata e uccisa donna di 84 anni, ridotto in fin di vita il marito La coppia è stata trovata da una delle figlie a San Martino di Lupari. Rintracciata dai carabinieri la sorella che viveva con i genitori ...Una delle due figlie ha trovato i suoi genitori in una pozza di sangue: ora è caccia all'assassino. Gli investigatori stanno valutando la posizione dell'altra figlia ...