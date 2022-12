(Di martedì 27 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.05 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA11.32 Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle conclude con il tempo di 1:57.95. Tocca ora al tedesco Josef Ferstl. 11.30 SCATTA LADI! Ryan Cochran-Siegle è sul tracciato! 11.28 Pochi istanti e si! Ryan Cochran-Siegle si prepara vicino al cancelletto di partenza. 11.26 Il meteo al momento parla di cielo sereno e temperature di -3° con neve ghiacciata. Condizioni ideali per la. 11.23 Ladimisura 3.442 metri. Partenza fissata a quota 2.268 ...

OA Sport

La serata, poi, proseguirà con musica e animazionefino a notte fonda. Il primo grande evento ... la suggestiva fiaccolata dei bimbi e la coreografica esibizione dei Maestri della Scuola...In totale sono quattro le vittorie di Shiffrin a Semmering, con la nativa di Vail che riuscì nel 2016 a realizzare una clamorosa tripletta. In questa stagione, però, Shiffrin sembra essere meno ... LIVE Sci alpino, seconda prova Discesa Bormio 2022 in DIRETTA: si incomincia, Paris scende con il n°10 SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il primo dei due giganti femminili in programma sulla Panorama di Semmering. Marta Bassino si presenta al cancelletto con ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...