Lavrov | Kiev accetti proposte o ci pensa l' esercito russo - Ucraina | Puntiamo a un summit di pace all' Onu entro febbraio

27 dic 09:15accetti proposte o ci pensa l'esercito 'Il nemico è ben consapevole delle nostre proposte sulla smilitarizzazione e la denazificazione dei territori controllati dal regime di, l'......per la smilitarizzazione e la denazificazione dei territori controllati dal regime' di, 'l'... sono ben note al nemico', ha detto il ministro degli Esteri russo Sergeycitato dall'agenzia ... Ucraina ultime notizie. Lavrov: Occidente provoca rischi di scontro armato fra potenze nucleari I commenti del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov parlano di minaccia nucleare e minacce di "decapitazione" del Cremlino ...Lavrov a Kiev: "Non resta molto da fare: accettare queste proposte in modo amichevole, o in caso contrario sarà l'esercito russo ad occuparsi della questione".