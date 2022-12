Gf Vip7 | Luca Salatino abbandona il gioco | la sua uscita è stata studiata a tavolino con Soraya? Ecco la storia che insospettisce il web

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 27 dicembre 2022)pubblica unain cui ringrazia tutti per averlo seguito con affetto al Gf Vip. Qualcuno sospetta che sia stato tutto premeditato., nella puntata di ieri, ha ufficialmenteto la casa del Grande Fratello Vip. Per Alcuni è stato un addio molto sofferto, soprattutto per i veri fan di Maria De Filippi. Per altri invece era ora visto che ormai, il personaggio che tanto era piaciuto ai fan di Canale 5.è diventato famosissimo già quando ha partecipato al daiting show nelle vesti di corteggiatore. Maria, che ha amato sin da subito la sua spontaneità e simpatia, ha deciso di metterlo sul trono. Proprio lì ha trovato il suo grande amore:. La donna è dovuta intervenire più volte per far si che ...