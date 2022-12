GF Vip | le lacrime del volto del programma | per lui un Natale di grande sofferenza

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 27 dicembre 2022) Scorrono lenella casa delFratello vip per uno dei personaggi presenti al suo interno. Per lui è stato questo unfatto die non di felicità. Ormai siamo abituati a vedere di tutto e di più nella casa delFratello vip. C’è chi piange e c’è chi ride mentre non manca chi si lascia andare a confessioni inedite proprio perché sente che quello è il posto migliore per raccontare un dettaglio della propria vita. Logofratello vip foto rete ildemocratico.comAnche se ci troviamo nel periodo di, le dinamiche della casa più spiata d’Italia restano sempre le stesse. E’ stata questa l’occasione perfetta per portare avanti la tradizionale usanza dello scambio dei regali che però ha fatto scendere lead ...