Fece uccidere l' amante dal marito | arrestata nel Barese la 35enne Addolorata Cuzzi

(Di martedì 27 dicembre 2022) La Procura generale presso la Corte di Appello di Bari ha emesso un ordine di carcerazione per la, condannata per omicidio volontario e occultamento di cadavere in concorso ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

La Procura generale presso la Corte di Appello di Bari ha emesso un ordine di carcerazione per la 35enne Addolorata Cuzzi , condannata per omicidio volontario e occultamento di cadavere in concorso ...La Procura generale presso la Corte di Appello di Bari ha emesso un ordine di carcerazione per la 35enne Addolorata Cunzi , condannata per omicidio volontario e occultamento di cadavere in concorso ... Grumo, fece uccidere l'amante dall'ex marito: ordine di carcerazione per una 35enne BARI, 27/12/2022 - I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale ...Le parole del Ministro degli Esteri russo Secondo Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, gli USA stanno minacciando di eliminare fisicamente Vladimir Putin. “A Washington, alcuni ‘funzionari non ...