F1 2022 | le pagelle dei piloti

Corriere della Sera

La fine dell'anno è sempre il momento buono, quello più distaccato, per analisi e valutazioni. E quindi eccoli qui, i protagonisti del mondiale, pronti a discutere sul loro operato. Il pagellone delle squadre Guarda anche GP Abu Dhabi Vettel show ad Abu Dhabi con Verstappen, Leclerc e Perez SCORRI TRA LE SCHEDE Abbonati per continuare a ...Nelleai programmi televisivi delsi parla della trasmissione ricordando che 'la seconda rete ormai da anni cerca di trovare al giovedì un talk 'alla Santoro' dopo averlo cacciato. Ma ... Pagelle della tv 2022: bocciati Isoardi, Papi e D’Amico. Superflop Rai2. Amadeus & Co salvano la generalista Tempo di valutazioni: ecco qui i voti dei venti piloti (più due) che hanno preso parte al mondiale 2022 La fine dell'anno è sempre il momento buono, quello più distaccato, per analisi e valutazioni. E ...Questi i risultati del sondaggio sulla prestazione dei rossoblù, in occasione di Cagliari-Cosenza: così hanno compilato le pagelle i lettori di CalcioCasteddu TRIO. Lapadula, Lella e Nández appaiati i ...