Ex Ilva in As Integrazione salariale nella finanziaria Modifica per Lpu slitta a gennaio

(Di martedì 27 dicembre 2022) Siamo lieti di constatare l’attenzione del Governo per la vertenza relativa ai circa 1600 lavoratori exIn Amministrazione Straordinaria, attenzione che si traduce nell’inserimentolegge di bilancio dell’per il prossimo anno. Se questo è un fatto positivo e ci consente di avere una certezza sin da subito, a differenza dello scorso anno, è anche vero che bisogna procedere al ricalcolo dell’stessa in base al 10 % dell’imponibile, cosa che sollecitiamo. Altro percorso invece per ladel DL 150/2015,necessaria per permettere ai lavoratori in cassadi percepire una indennità aggiuntiva con riferimento ai Lavori di Pubblica Utilità per i quali la Regione Puglia ha stanziato già ...

