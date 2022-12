Crollano i tesserati | 2022 “annus horribilis” per il Pd E ora i dem sperano nel congresso

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dovesse verificarsi in Borsa, sarebbe uno di quei crolli destinati restare impressi nel ricordo degli investitori. Fortunatamente, invece, parliamo solo del numero deidel Pd, passati – informa la Stampa – da 320mila a 5omila nel volgere di un solo anno. Praticamente una débacle. I dirigenti alzano nebbie fumogene e parlano di «calo fisiologico» in parte causato anche dalla nuove modalità di iscrizione (al 50 per cento online) e dai pagamenti tramite Pos. Il Nazareno ne ha acquistato e spedito una sessantina. Nessuno può pagare più di due quote. Icalati da 320mila a 50mila E questo per evitare i soliti pacchetti di tessere con annessi cinesi in coda per votare alle primarie, come accadde a Napoli qualche anno fa. A dar retta ai dirigenti dem, il rigore nelle modalità di tesseramento non solo non danneggerà il partito più di tanto, ...