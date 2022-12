Assemblea Azionisti | Agnelli svela | “La Juve prima di tutto”

La Gazzetta dello Sport

In data odierna l'degliè stata convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022. "Sono fermamente convinto di aver operato bene in questi anni e che i ...Via libera dell'degli[...] 27 December - 15:39 Wall Street: inizio contrastato (Dj +0,11%) per l'ultima settimana del 2022 27 December - 15:14 Usa: - 15,6% a 83,3 mld $ deficit ... Agnelli agli azionisti: "Juve, sono convinto di aver operato bene. Passo indietro per tutelare il club" (Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo Juventus, che scambia in salita dell'1,21%. dopo aver viaggiato sulle montagne russe durante la seduta: le azioni del club bianco nero, infatti,..In occasione dell'assemblea degli azionisti della Juventus, Luciano Moggi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe ...