Traffico Roma del 26-12-2022 ore 12 | 30

(Di lunedì 26 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora buone feste si è movimentato alsulla rete viaria cittadina Dopo una mattinata decisamente tranquilla maggiori spostamenti al centro storico è lungo il litorale sulla raccordo anulare abbiamo rallentamenti con possibili Code in carreggiata interna a partire dalla Tuscolana all’uscita Appia rallentamenti 20 da in carreggiata esterna tra la Ardeatina la via Appia abbiamo rallentamenti con code sul lungotevere tra l’isola Tiberina e Ponte Regina Margherita poi ci sono cose in via Pinciana ci troviamo a ridosso di Villa Borghese oggi via dei Fori Imperiali interamente isola pedonale devi Quindi anche per gli autobus che vi transitano A proposito di trasporto pubblico bus e tram e metropolitane oggi seguono l’orario festivo in corso a San Pietro l’Angelus con Papa Francesco non si esclude ...