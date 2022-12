Negozi aperti o chiusi il 26 dicembre tra Ikea | MediaWorld | Unieuro e Lidl

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La domanda delle domande di queste ore è qualisonooggi 26. La scorpacciata di shopping pre-natalizio è già smaltita, oppure si ha ancora la necessità di provvedere a qualche dono dimenticato sotto l’alberto. Alcune catene di elettronica ma non solo sono esaminate in questo approfondimento per indirizzare i potenziali consumatori nella giusta direzione fino a stasera.Per gli amanti dell’arredamento a buon mercato e del fai da te, è essenziale sapere se isarannoil 26. Consultando il sito della ben nota catena in questa giornata vien fuori che, dopo l’ovvia chiusura di ieri 25, gli store riapriranno i battenti. ...

TPI

Medesima cosa vale per altre catene di, come Tigotà e Mediaworld . Riapre la catena svedese Ikea e dovrebbe farlo con gli orari consueti dalle 10 alle 20, ma anche in questo caso sempre ...Medesima cosa vale per altre catene di, come Tigotà e Mediaworld . Riapre la catena svedese Ikea e dovrebbe farlo con gli orari consueti dalle 10 alle 20, ma anche in questo caso sempre ... Santo Stefano 2022, supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 26 dicembre Natale sotto le bombe alle porte dell'Europa tra nuovi allarmi aerei e il botta e risposta tra Ucraina e Russia. "Non siamo noi a ...Santo Stefano 2022, supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, lunedì 26 dicembre, giornata che chiude la prima parte delle feste natalizie ...