Napoli | Elmas | «Spero che sia l’anno buono per lo scudetto»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le parole di Eljif, centrocampista del, sulla stagione e gli obiettivi della squadra azzurra in Serie A Eljifha parlato a De Marke Sports. Il centrocampista macedone si è espresso sulle ambizioni delin Serie A. PAROLE – «Vogliamo divertirci e vogliamo continuare a vincere divertendoci. Per noi la Champions è un torneo importante, per il campionato speriamo che sia davvero la volta buona per vincere un trofeo. Mi auguro di vincere locon ilquest’anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

