(Di lunedì 26 dicembre 2022) I due calciatori italiani, Alessandroe il portiere, si sono sfidati in un "Indovina chi?" con i loro compagni al

Pianeta Milan

I prossimi esami strumentali di Maignan chiariranno quanto effettivamente ilavrà bisogno di agire sul mercato nell'immediato. Il destino di Tatarusanu eCiprian Tatarusanu al momento è ...Come si comporterà il club Prenderà un altro portiere sul mercato di gennaio o andrà avanti con Tatarusanu eIn pole, nei desideri del, c'è Sportiello, ma l'Atalanta ha sparato alto ... Milan, Mirante-Florenzi e il gioco di Natale | VIDEO Calciomercato Milan, Maignan ancora out Il talentuoso portiere del Milan, Mike Maignan, sarà costretto ancora a rimanere ai box. Il problema al polpaccio continua e sembra esser peggiore del solito, e ...Attesa per gli esami di Maignan, intanto il recupero di Saelemaekers allontana l’esterno marocchino del Chelsea ...