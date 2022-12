(Di lunedì 26 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming dellalibera di– Il programma della Coppa del Mondo di scimaschile – I convocati dell’Italia per– Le date dei Mondiali degli sport invernali – I favoriti della Coppa del Mondo dilibera – Classifica della Coppa del Mondo maschile – I possibili convocati dell’Italia per il Mondiali – La crisi del settore maschile italiano Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladelladellalibera di, valida per la coppa del Mondo-2023 di scimaschile. Inizia subito dopo Natale ...

OA Sport

OA Sport vi proporrà le DIRETTEscritte di ogni gara e prova per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo dialpino 2022 - 2023. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO...La serata, poi, proseguirà con musica e animazionefino a notte fonda. Il primo grande evento ... la suggestiva fiaccolata dei bimbi e la coreografica esibizione dei Maestri della Scuola... LIVE Sci alpino, prima prova discesa Bormio 2022 in DIRETTA: Dominik Paris, ora o mai più A Capodanno il veglione in piazza con musica e animazione dei dj di Radio 105. Il 3 gennaio torna al Maneggio “Limone Light, Music & Fire” ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, lo sci alpino riprenderà lunedì 26 dicembre con la prima prova della discesa di Bormio. Un saluto sportivo ...