Dall'Inghilterra | clamoroso! Un altro big della Premier verso l'Al-Nassr

Commenta per primo L'Inter e Milan Skriniar potrebbero lasciarsi a giugno . Eassicurano che sono parecchie le società di Premier League pronte a muoversi con forza per lui. Secondo TeamTalk , Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Manchester City e ...Il brasiliano sbarca a gennaio in prestito per poi firmare un quadriennale LONDRA () - Il Wolverhampton ha ingaggiato, in prestito'Atletico Madrid, l'attaccante brasiliano Matheus Cunha. Il 23enne si unirà al club di Premier League dal 1° gennaio per poi firmare un ... Inter, dall'Inghilterra: 7 top club su Skriniar. Su tutte Liverpool, Tottenham e United Arrivano indiscrezione su una folle proposta di scambio per Leao. Il Milan e soprattutto Stefano Pioli sembrano contrariati ...(ANSA) - ROMA, 25 DIC - E' ufficiale il trasferimento in prestito al Wolverhampton, ultimo in classifica in Premier League, dell'attaccante brasiliano dell'Atletico Madrid Matheus ...