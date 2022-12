Calibro Gasperini | il gps dell’Atalanta punta deciso in una direzione

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’allenatoreGian Pieroè pronto ad imboccare nuovamente la rotta corretta per raggiungere l’Europa Nelle prime quindici giornate l’Atalanta ha conquistato 27 punti. Bottino che ha garantito il sesto posto condiviso con la Roma prima della sosta Mondiale. Il rendimento non assicura la classificazione per le coppe internazionali. L’esperienza d’altro canto insegna. Un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sportitalia

... in quell'annata i neroverdi vincono la Serie D davanti a club deldi Massese, Lucchese, ... La partita con la Cremonese sarà intensa, in Alvini ho rivisto aspetti miei e di, mi piace ...... ha sul gruppone già 29 presenze in Serie A e sta frequentando l'Università di, noto ... Servono monete sonanti per convincere l'amico Percassi e battere concorrenti deldi Bayern ... Atalanta, Zapata e Muriel possono essere gli acquisti più importanti Il club bergamasco ha infatti chiuso il proprio 2022 in netto calando, come dimostrano le ben 3 sconfitte consecutive accumulate sì contro big del calibro di Napoli ed ... A partire da gennaio, ...Non a caso è la compatrona d'Italia. Con le idee chiare. Santa Caterina: la sua 'profezia' sull'Europa di oggi è chiara: ecco cosa ci dice la mistica ...