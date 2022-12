Calendario Dakar 2023 | il programma delle 14 tappe | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tutto è pronto per il via della 45a edizione della. La corsa più dura del mondo scatterà sabato 31 dicembre e si concluderà domenica 15 gennaioal termine di un percorso che si annuncia quanto mai massacrante nelle mille insidie che l’Arabia Saudita sa sempre garantire. L’edizionesi svilupperà lungo un percorso di ben 8.500 km, di cui ben 4.500 km di prove speciali. Saranno in gara 564 equipaggi complessivi (di cui 170 esordienti). Come sempre gli scenari muteranno rapidamente tra terra, sabbia, rocce e le temutissime dune che, molto spesso, sono le insidie maggiori per moto, auto, camion e quad. IN TV – Lasarà seguita da Sky Sport che garantirà collegamenti quotidiani con Sky Sport 24 (Canale 200). Insi potrà seguire su NOW e ...