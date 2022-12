Salisburgo | un centrocampista vicino al Cadice

Sky Sport

Ilalgerino vedrà triplicato il suo ingaggio che passerà da 1,6 milioni a 4,5 netti ... Tra i tanti profili monitorati spicca la candidatura di Okafor del. FUTURO INCERTO PER ......il prestito in un'altra realtà europea per far aumentare il minutaggio del. Il ... L'obiettivo numero uno sarebbe Noah Okafor delche però viene valutato attorno ai 40 milioni ... Inter-Salisburgo 4-0, i nerazzurri vincono in amichevole a Malta: doppietta Mkhitaryan Calciomercato Torino, Valentino Lazaro, esterno austriaco classe 96', in questa stagione con la maglia del Torino ha collezionato 15 presenze.Il reparto avanzato di Simone Inzaghi, in attesa di Lautaro Martinez, si ritrova con gli uomini contati: il Chelsea segue Dzeko ...