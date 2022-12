leggo.it

La svolta pop difu così che nacque il 'and Friends'. Poi l'incontro con il tenore Vittorio Grigolo che da bambino cantò con. Infine la voce di Stefano Accorsi che ...La Casa Museo Luciano, in stradello Nava 6, è aperta dal giorno di Santo Stefano, 26 dicembre,i giorni dalle 10 alle 18 (ultima visita consigliata, 17.15). Per approfondimenti, ... Pavarotti, tutti i segreti di Big Luciano nello speciale Tg1 Un documento esclusivo lo speciale del Tg1 in onda il 25 dicembre alle 23:45 a cura di Leonardo Metalli. Girato tra Italia e Stati Uniti, racconta la vera storia del re dei ...A Modena si cresce a pane e motori, è la terra delle auto veloci e del cibo lento come ricorda puntualmente lo chef Massimo Bottura, modenese di qualità. Metti piede nel museo Ferrari, ricavato nella ...