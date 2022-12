Sassuolo | Carnevali | «Per il 2023 mi auguro qualche risultato in più»

(Di sabato 24 dicembre 2022) Giovanni, ad del, ha parlato in vista della seconda parte di stagione della società neroverde In casaè il momento degli auguri e l’ad Giovanni, a margine di una serata a Reggio Emilia, ha parlato chiaro per il futuro. LE PAROLE – «Midi ottenerein più e di fare un buon finale di campionato. Per noi ora è una novità riprendere così, siamo incerti su cosa accadrà. Speriamo comunque di poter disputare una seconda parte di campionato importante che ci possa lasciare grandi soddisfazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al momento, tuttavia, la valutazione stabilita dai giallorossi per i due calciatori, sui 7/8 milioni, non è ritenuta congrua dal Direttore Generale del Sassuolo. La trattativa per ...I 26 milioni che mancano potrebbe essere colmati da Bove e Volpato, due giovani che al Sassuolo piacciono moltissimo e che erano stati richiesti anche la scorsa estate. VOLPATO - Sassuolo li vuole a ... Sassuolo, Carnevali: "Nel 2023 vorrei qualche risultato in più e un buon finale di campionato" La Roma spinge per riportare Davide Frattesi nella capitale: la società giallorossa vuole tantissimo il centrocampista neroverde, cannoniere della squadra di Dionisi in questa prima parte di campionat ...