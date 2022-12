Gazzetta del Sud

...ospedale universitario di Mansoura (città egiziana a circa 120 chilometri dal Cairo) ha eseguito un parto cesareo per una donna incinta di nove mesi con duesiamesi : i piccoli sono...ARIETE : questo weekend natalizio sarà davvero propizio per isotto questa stella. Tanta ...: risparmiate soldi e soprattuto fatica. Nei prossimi giorni ritroverete quell'ottimismo che vi ... Nati gemelli siamesi: quattro braccia e due gambe, ma si tenterà di separarli L'oroscopo per il 25 dicembre prevede una giornata serena da trascorrere in famiglia per quasi tutti, in particolare per Toro e Capricorno ...Oroscopo previsioni della giornata di Natale, domenica 25 dicembre: Gemelli ricarica le batterie, Capricorno il migliore ...