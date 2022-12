Manovra | ok della Camera Giorgetti | L' importante è atterrare

Sky Tg24

L'Aula di Montecitorio ha approvato il testolegge di bilancio che ora passa al Senato, dove sarà esaminato dal 27 dicembre. Ci sono misure contro il caro energia, il fisco, il cuneo fiscale, giustizia e autonomia, tregua fiscale. Fondi ...7.45, le novità tra energia e fisco Dopo l'approvazioneCamera, il testopassa al Senato,dove dovrebbe essere convertito in legge. Tra le principali misure del provvedimento, quelle contro il caro energia per i primi 3 mesi del 2023, con lo stanziamento di 21 ... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre Dopo giorni e giorni di schermaglie e di correzioni, di lotta all’ultimo sangue su ogni singolo emendamento, ieri sera la prima manovra economica del governo di Giorgia Meloni ha ottenuto ...Le novità nell'ultima versione della Manovra: pensioni e stipendi più alti, sostegni per le famiglie, giù l'Iva per il pellet, cartelle stracciate fino a mille ...