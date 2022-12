Luisella Costamagna vince Ballando con le Stelle 2022

(Di sabato 24 dicembre 2022)e Pasquale -17 La diciassettesima edizione dicon leha la sua vincitrice. Dopo undici puntate, a spuntarla tra le sei coppie che hanno disputato la finalissima è stata quella formata dai ‘ripescati’e il maestro Pasquale La Rocca, che hanno battuto allo scontro finale – con il 57% delle preferenze – Alessandro Egger e Tove Villfor. Ecco dunque tutto quello che è successo nel corso della lunga serata (durata circa 5 ore) e come si è arrivati al trionfo dei due campioni. Ema Stockolma in testa dopo la prima manche La finale ha preso il via dal quick step di Ema Stokholma e Angelo Madonia, apprezzato da Carolyn e Fabio, ma criticato da Selvaggia e Ivan, poiché hanno visto predominare il maestro rispetto alla concorrente. I ...

Non vuole essere accusata di favoritismidopo la vittoria a Ballando con le stelle ...La finale di Ballando con le stelle 2022 non avrebbe potuto essere più discussa. La vittoria della giornalista, in coppia con Pasquale La Rocca, è secondo molti di d ubbia validità, alla luce dei risultati delle votazioni che non sono stati esattamente trasparenti . A far notare diverse ... Luisella Costamagna: "Polemiche inutili, conta la vittoria" Luisella Costamagna risponde alle polemiche per la sua vittoria, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, a “Ballando con le Stelle”, ...Finale incandescente quello dell'edizione 2022 di Ballando con le Stelle che con grande sorpresa ha visto trionfare la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. La vittoria però non h ...