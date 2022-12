Lewandowski | confermate le tre giornate di squalifica col Barcellona

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il Tas conferma le tredi qualifica a Robertper il gesto contro l’arbitro Gil Manzano. Il centravanti delera stato espulso lo scorso 8 novembre durante la partita contro l’Osasuna all’El Sadar. Dopo l’espulsione per doppio giallo al 31? l’ex Bayern aveva fatto un brutto gesto andando verso gli spogliatoi alludendo che il fischietto spagnolo usasse sostanze stupefacenti. Il Tribunale amministrativo di Losanna ha confermato laimposta dopo la prova tv.si era giustificato dopo laper l’espulsione «Se mi chiedi di quel gesto, è un po’ buffo. La scorsa settimana parlavo con Xavi e dicevamo che se queste cose fossero accadute in futuro, avrei dovuto fare più attenzione in caso di cartellino giallo. Il gesto era per Xavi, ...

