Lele Adani | l' sms lo fa crollare in diretta tv | silenzio e lacrime

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ancora. Ancora la sua passione per l'Argentina. Ancora la sua commozione, le sue. Questa volta però non in Rai con Stefano Bizzotto al fianco, con cui ha fatto coppia ai mondiali di Qatar 2022, ma alla Bobo Tv, casa sua, insieme a Christina Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Già,dopo un mese in Qatar è tornato in Italia, con buona pace di chi lo ha criticato per le sue teleconrache. Ed è tornato, appunto, alla Bobo Tv. Dove nel corso dell'ultima puntata legge un messaggio che riceve insul suo smartphone: "Lui mi scrive così - spiega riferendosi al messaggio -. Ultimo rigore: mio figlio scoppia indopo aver tremato per tutti i supplementari. Questa è la passione che vorrei avesse nella vita ed il calcio gliel'ha insegnata. Lui ama il ...