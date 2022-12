Le conseguenze del Qatargate e la caccia infame alle ONG che difendono i diritti umani

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 dicembre 2022) A forza di parlare die di Italian Connection, a proposito dell’indagine in Belgio per i casi di corruzione di cui sono accusati Antonio Panzeri e altri presunti appartenenti al suo network politico-affaristico, si convinceranno tutti – come avvenne con Tangentopoli – che i casi, più o meno diffusi, di malversazione non rappresentino una malattia, ma la vera natura del sistema. A seguire, si convinceranno anche che non occorra tutelare l’attività delle istituzioni europee e delle organizzazioni non governative da possibili infiltrazioni illegali, ma serva proprio riconoscerne la sostanza criminale, nascosta da una parvenza solo formalmente democratica otaria. Se l’Europa tutta iniziasse a (dis)funzionare come l’Italia – ancora ce ne vuole, ma mai mettere limiti alla sventura – potremmo attenderci tra un decennio un Beppe Grillo formato ...