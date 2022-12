Il Panda Con Le Ali vince lo Zecchino D’Oro 2022

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Mariapaola e Virginio E’ Ilcon le Ali la canzone vincitrice della 65esima edizione dello. Eseguita da Mariapaola Chiummo e scritta dall’ex vincitore di Amici Virginio e Daniele Coro, la proposta musicale è risultata infatti la preferita rispetto alle altri 13 in gara nella finale condotta questo pomeriggio, in diretta su Rai1, dal direttore artistico Carlo Conti. Inoltre, si sono piazzate sul podio La Canzone della Settimana cantata da Chiara Paumgardhen e L’orso col Ghiacciolo eseguita da Benedetta Morzetta, rispettivamente al secondo e al terzo posto della competizione canora. La vittoria è stata decretata dal cumulo delle tre serate dello, in onda il 22, il 23 e, appunto, il 24 dicembre. In giuria, oltre a Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori delle prime due puntate, e ...