Fabio Fazio | “Ho detto più volte ‘ti amo’ Adesso produco cioccolata e sono felice”

Corriere della Sera

- Che barba. Nell'intervista gli chiedono: "Cosa voleva fare da grande". E lui: "Il giornalista". Quindi c'è riuscito Non proprio, perché "nella mia testa il giornalista vero è ancora ...Il Corriere della Sera intervista. Dal 2003 conduce 'Che tempo che fa', sulla Rai . Lo accusano da sempre di essere un buonista. Si difende. "Ho sopportato per anni l'etichetta di ... Fabio Fazio: «Conobbi mia moglie a una recita scolastica. Un errore Quando decisi di cantare» Fabio Fazio si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della sua lunga carriera in tv, ma anche del suo ...Quindi, oggi...: la corsa alla segreteria del Pd, l'intervista a Fabio Fazio e la spia tedesca - Diciamolo subito: abbiamo vissuto giornate più frizzanti di questa. - Erdogan ci fa la morale sui migra ...