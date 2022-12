Buon Natale | a questo mondo sempre più arabo e contro le donne

Leggi su panorama

(Di sabato 24 dicembre 2022). 2022 anni fa – per chi crede - nasceva Gesù bambino, che assunse su di sé i peccati degli uomini sacrificando la propria vita terrena per la salvezza di tutti. Ma di quel dono gli uomini hanno deciso di infischiarsene e così, a distanza di due millenni, siamo qui a contare gli abomini che si sovrappongono da una parte all’altra della nostra amata Terra. In Afghanistan i talebani vietano l’ingresso dellenelle Università, fermi al pregiudizio medioevale che il sapere in capo all’altra metà del cielo corromperebbe la società: quale società, di grazia? In Iran lo scempio della repressione estremista non ha fine e si tinge di un ultimo irriferibile episodio: Masooumeh, una bambina di 14 anni, si toglie il velo in classe, viene arrestata, picchiata, violentata barbaramente, tanto che muore. I sanitari iraniani hanno ...