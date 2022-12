10 rossetti scintillanti per le feste

Il Sole 24 ORE

A cui si aggiungono la palette di ombretti e iRouge G con case personalizzabile, come quello lussuoso dorato e decorato con stelle. Gucci Rouge à Levres Lunaison e Blush de ...... che oggi compie 55 anni di BarbaraE ' una delle top model internazionali più amate, è ... Il party look con accentiI pantaloni in pelle rock attillati sono un salvavita anche in ... Il make up per le Feste è glitterato e scintillante Lo spirito magico nell’aria, l'atmosfera giocosa che si respira, la voglia di gioia e serenità, è un incentivo per osare un trucco più vivace tra rossetti luminosi o mat e ombretti porpora, rosa antic ...Ombretti scintillanti o nude, rossetti rossi accesi o gloss: il make up delle feste potrà essere più intenso e scintillante oppure più naturale e delicato ...