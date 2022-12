Ucraina | Tajani “L’Occidente non si farà logorare | Mosca deve trattare”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Il messaggio lanciato alla Russia con l’incontro Biden-Zelensky è assolutamente chiaro:è unito, Stati Uniti ed Europa non lasceranno sola l’. L’obiettivo è la pace, ma non si pensi di. Tutti insieme continueremo a sostenere l’finchè non arriverà una pace giusta che rispetti il diritto dell’a vedere soddisfatte le sue richieste di indipendenza e libertà. Noi lanciamo continuamente offerte di negoziato alla Russia: anche il governo italiano si appella a mediatori come la Turchia, come il Vaticano ma anche la Cina perchè insistano nella loro opera di persuasione della dirigenza russa”. Lo dice in un’intervista al “Corriere della Sera” il ministro degli Esteri, Antonio, secondo cui “è ...

"Le reti e le infrastrutture bombardate dai russi andranno ricostruite in fretta perché l'è ... inviato del segretario generale dell'Onu per la Libia - sottolinea- . Il segnale politico ...Intanto Giorgia vola dalle truppe, accompagnata da Antonioe Guido Crosetto. "Ci sono altri ... Il conflitto inè uno spartiacque, noi dobbiamo rinnovare i rapporti con i nostri Paesi ... Ucraina, Tajani: "L'Occidente non si farà logorare, Mosca tratti" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo Paese non si arrenderà mai nella sua lotta contro la Russia, esortando Washington a intensificare gli aiuti militari contro Mosca.