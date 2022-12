Sorpresa Android 13 su Samsung Galaxy M12 prima di Natale con One UI 5 0

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’aggiornamento13 suM12 è già in distribuzione a due giorni da questo2022, naturalmente in tandem con la nuova interfaccia One UI 5.0. La distribuzione, almeno per il momento, non è globale ma stupisce comunque sia già partita con così largo anticipo. Solo un paio di giorni fa è toccato alM31 iniziare a ricevere proprio l’aggiornamento Androdi 13. Da oggi 23 dicembre, lo stesso passaggio tocca anche alM12 e la notizia farà di certo piacere a moltissimi possessori del telefono economico ma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per quanto riguarda proprio l’inizio della distribuzione, si è partiti con il rilascio dalla Russia ma, considerando la recente politica software di ...