“Si deve vergognare” Wilma Goich | una frase choc ed è polemica Il pubblico non fa sconti

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è una delle concorrenti più discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip e in queste ore una bufera si è abbattuta su di lei. Nelle ultime settimane la cantante sta vivendo con grande trasporto quello che avviene dentro la Casa e la sua amicizia speciale con Daniele Dal Moro. “Mi ha risvegliata”, aveva dettoparlando del giovane concorrente del GF Vip 7, noto alitaliano per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove è stato tronista per qualche mese lasciando il dating show condotto da Maria De Filippi senza scegliere nessuna corteggiatrice.Dopo il bacio in confessionale tra i due e le battutine, in queste ore la cantante ha imbarazzato ilper una. Leggi anche: “lo ha baciato in ...

Il Foglio

L'Antitrustintervenire con immediatezza e le compagnie aeree si devonoper come stanno trattando il popolo siciliano. Una situazione insostenibile cheessere stroncata al più ...L'Antitrustintervenire con immediatezza e le compagnie aeree si devonoper come stanno trattando il popolo siciliano. Una situazione insostenibile cheessere stroncata al più ... La gaffe di Orsini sul nome del giornalista “Broad” deve far vergognare tanta gente Il gruppo "Sinistra per Calenzano-Per la mia città" presenterà, nella seduta del consiglio comunale del 27 dicembre, un ordine del giorno contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola c ...«Non ci lamentiamo per le scelte che non condividiamo, perché la maggioranza ha il diritto e il dovere di fare scelte. Ci lamentiamo per il modo irrispettoso, indecente con cui è stato trattato il Par ...