Ragazzo rapito fuori da un locale nella Capitale

Sequestro di persona a nella capitale. Un gruppo di persone è entrato in un locale vicino a Ponte Milvio, a Roma , ed è uscito portando fuori con sé il 20enne Danilo Valeri. Alcuni testimoni avrebbero ...Ildovrebbe avere qualche precedente penale e vive con la famiglia a San Basilio che è anche una delle tante piazze di spaccio. Quello che è sicuro che almeno per ora, la vittima è scomparsa. ... Rapimento a Roma in un locale della movida a Ponte Milvio: nessuna notizia del ragazzo, ricerche in corso Un crimine che assomiglia a quelli feroci del Sudamerica. Ieri notte un commando di 5-6 persone, ha fatto irruzione in un locale della movida di Ponte Milvio (il ristorante di sushi Moku) ...Un gruppo di 6 o 7 persone avrebbe rapito un ragazzo in un locale di Ponte Milvio a Roma. Si tratta di un giovane di San Basilio.