Prendere un' auto | qual è la migliore opzione dal punto di vista economico | di sostenibilità e di sicurezza?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) - A questa domanda risponde Car Free, società fondata nel 2017 a Torino da Claudio Fenu con l'obiettivo di rispondere all'esigenza deglimobilisti di un servizio di mobilità senza compromessi, sicuro e affidabile. Torino, 22 dicembre 2022 - Sebbene in Italia il concetto didi proprietà sia ancora ben radicato, le cose stanno lentamente cambiando e sempre più persone, per svariati motivi, scelgono opportunità diverse. Un'analisi realizzata da UNRAE in collaborazione con il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile) evidenzia infatti che nei primi 9 mesi del 2022 i contratti di noleggio a lungo termine sono aumentati dell'11,1% rispetto al 2021; il 15,3% di questi contratti è stato stipulato da privati. Le opzioni per chi sceglie di non acquistare un'sono diverse: noleggio a breve, medio ...