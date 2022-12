Pd | anche Cuperlo si candida alla segreteria | “In discussione l’esistenza stessa del partito”

Corriere della Sera

'Se seguissi la razionalità non dovrei farloperchè so che alle spalle non ho potentati, a volte però prevalgono i sentimenti e questa prova credo giusto affrontarla', aggiunge. 'So che ...La sua candidatura, fino a oggi, era in sospeso, tanto che fino a questa mattina c'eral'ipotesi di un ticket con Paola De Micheli. Nonostante i tre nomi, che dice di stimare,scende in ... Pd, anche Cuperlo in campo per le primarie del dopo Letta: sarà sfida a quattro “In discussione questa volta è l’esistenza del Pd”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, che oggi ha annunciato la sua candidatura alla segreteria del Partito democratico. Sarà quindi una corsa a quattro quell ...A domanda sul perché della scelta: "In questi anni abbiamo cambiato nove segretari e vissuto tre scissioni, forse dovremmo riflettere sul perché". Pesa "il non aver mai voluto discutere la perdita dei ...