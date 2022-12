Marattin a Giorgetti | Non essere timido | vedo ministro che ascolta e dissente

ilGiornale.it

Luigidi Azione - Italia viva evidenzia che il governo ha presentato in extremis altri due ... sono stanchi anche loro, hanno lavorato tanto', minimizza il ministro dell'Economia, ...I tecnici, taglia corto, "hanno lavorato tanto, sono tutti stanchi". L'ultimo pomeriggio ... E dal Terzo polo Luigiparla di "un livello di approssimazione e incapacità mai visto". In ... Marattin a Giorgetti: Non essere timido, vedo ministro che ascolta e ... Fiducia con 221 sì e 152 no. E dopo il via libera notturno approda in Senato per un iter blindato. Giorgetti: turbolenze, ma conta atterrare ...La Camera ha dato via libera alla fiducia sulla Manovra. L'Aula ha approvato la questione posta dal governo con 221 voti favorevoli e 152 contrari, mentre 4 sono stati gli astenuti. Per l'approvazione ...